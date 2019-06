BRIVIO – Emergenza caldo. Scende in campo il gruppo “Brivio che dona” in supporto ai City Angels di Lecco. Il sodalizio lecchese sta infatti raccogliendo bottigliette d’acqua naturale da mezzo litro per darle ai bisognosi in strada e non. Il gruppo Brivio che dona ha deciso di svolgere la sua parte, raccogliendo in sede (sul lungofiume, nei locali di piazza Frigerio 5) le bottigliette d’acqua che i City Angels di Lecco, associazione di cui è entrata a far parte la briviese Ornella Pozzoni) provvederanno poi a distribuire alle persone bisognose, particolarmente colpite dalle temperature roventi di questi giorni.