Emergenza covid 19: chiuse le strade di accesso al Parco di Montevecchia

Le strade sono state chiuse con ordinanze delle amministrazioni di Missaglia, Montevecchia e La Valletta

Provvedimenti necessari per il contenimento della diffusione dell’epidemia da coronavirus

MONTEVECCHIA – Da sabato 14 marzo e sino a nuove disposizioni le strade di accesso al Parco di Montevecchia e della Valle del Curone sono chiuse per ordinanze comunali. Il divieto di accesso riguarda il transito veicolare per i non residenti all’interno delle strade interne al parco in Valle Santa Croce a Missaglia , in via Alta Collina nel Comune di Montevecchia il sabato e la domenica dalle 13 e la Valle del Curone in comune di La Valletta Brianza nei giorni festivi e prefestivi.

I provvedimenti sono stati adottati in relazione all’emergenza epidemiologica Covid 19, nell’ambito delle misure per il contenimento dello spostamento delle persone, per prevenire qualsiasi possibilità di assembramento sul territorio del parco – puntualizza il presidente del Parco Marco Molgora – . Si ricorda peraltro che le disposizioni impartite consentono solo gli spostamenti dettati dalla necessità, con autocertificazione delle motivazioni, e che le attività di svago all’aria aperta possono quindi essere svolte solo nei pressi del proprio domicilio, quindi senza impiego di automezzi per gli spostamenti, e con la massima attenzione per rispetto delle distanze”