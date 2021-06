Estate a Merate: successo per il primo giovedì sotto le stelle

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco insieme all’associazione La Nostra Mela

Musica dal vivo e negozi aperti fino alle 22.30 per animare l’estate cittadina e regalare dei momenti di svago e relax

MERATE – Buona partenza per “Estate a Merate”, la manifestazione promossa dalla Pro Loco e dall’associazione La Nostra Mela per animare l’estate cittadina regalando a meratesi e non momenti di svago e relax.

Ieri sera si è infatti tenuto il primo giovedì di shopping sotto le stelle con i negozi del centro aperti fino alle 22.30 e diverse performance di musica dal vivo previste in alcuni punti della città grazie alla collaborazione con la scuola di musica San Francesco.

Spazio quindi alla musica, sia classica che moderna, in piazza Prinetti, in viale Lombardia, in piazzetta Faverzani e in piazza della Vittoria. Si replica settimana prossima con l’innesto, nella programmazione, dell’esibizione delle allieve della scuola di danza contribuendo così ad ampliare ulteriormente l’offerta per chi vorrà concedersi due passi in centro.

“Sono soddisfatta per l’andamento della prima sera – dichiara la presidente de La Nostra Mela Simona Vitali – . Ho visto un bel via vai di persone e penso che nei prossimi giovedì l’afflusso aumenterà ulteriormente. Per noi commercianti è un’occasione per dare visibilità alle nostre attività approfittando di un contesto orario non tradizionale”.

L’iniziativa continuerà fino a fine luglio prevedendo sempre piccoli spettacoli dal vivo e di intrattenimento.

Sempre ieri sera, in Municipio, è stata inaugurata la mostra Omaggio a Raffaello promossa dalla scuola d’arte pura applicata. L’evento ha anche inaugurato la rassegna Ouverture Merate 2021, il progetto culturale promosso da diverse associazioni capitanate da Ronzinante Teatro che animerà l’estate meratese.

La mostra, allestita nell’atrio del Municipio, è un omaggio l’opera del grande maestro Raffaello dedicandosi allo studio dei suoi lavori e in particolare agli schizzi preparatori.

La dolcezza delle sue Madonne, con i canoni di bellezza da lui creati, ed il tratto sicuro dei suoi disegni, eseguiti a sanguigna, sono stati un notevole spunto per lo studio dei corpi, dei volti e dei panneggi. La forza incisiva del segno e la modernità delle sue linee spezzate e tratteggiate sono state la base per lo studio e le interpretazioni personali.

Una trentina le opere esposte fra disegni, chine, sanguigne, acquarelli e 4 ceramiche. Si potranno durante gli orari di apertura degli uffici comunali, nonché giovedì 24 giugno dalle 20.30 alle 22.30, sabato 19 e 26 giugno dalle 17 alle 19 e domenica 20 e 27 giugno dalle 10 alle 12.