Le proposte portano la firma di Ronzinante, Banda sociale meratese e di Artee20

L’assessore Albani: “L’obiettivo del bando era quello di raccogliere idee e proposte per animare il centro e le frazioni durante i mesi estivi”

MERATE – C’è chi ha proposto concerti musicali, chi spettacoli teatrali, anche itineranti e chi invece ha puntato su mostre o su performance artistiche collettive. Sono tre i progetti presentati dalle associazioni, da sole oppure in gruppo, al bando “Estate bianca a Merate” promosso dall’assessore alla Cultura Fiorenza Albani con l’obiettivo di animare, dopo i mesi di “clausura” forzata imposti dal Covid, il centro della città e le frazioni meratesi durante il periodo estivo, creando una sorta di continuità con l’esperienza dello shopping di sera del giovedì promossa con successo la scorsa estate.

20mila euro i soldi messi complessivamente sul piatto della bilancia con l’impegno da parte del Comune a finanziare fino a un massimo dell’80% della spesa sostenuta per ogni singolo progetto ponendo come tetto massimo la soglia di 10mila euro.

Il bando, scaduto a inizio maggio, ha visto la presentazione di tre domande da parte di alcuni sodalizi meratesi.

“Ronzinante Teatro si è proposto come capofila di altre associazioni, ovvero Scuola di musica San Francesco, Suono Antico, Scuola d’arte pura e applicata, Foto Libera e Coro La Torr, proponendo una serie di iniziative da giugno a settembre” puntualizza l’assessore che in questi giorni sta perfezionando con gli uffici e i referenti dei sodalizi gli ultimi accorgimenti al fine di riuscire ad allestire il calendario completo di eventi. Nel pacchetto di proposte spiccano gli spettacoli teatrali proposti nella sede di Novate, le letture dedicate alla Divina Commedia nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante, le passeggiate teatrali e i concerti itineranti nelle frazioni.

Spazio anche per l’arte, con la mostra dedicata a Raffaello e l’omaggio a Dante, che verranno ospitate nell’atrio di Palazzo Tettamanti senza dimenticare l’esposizione fotografica, con tanto anche di laboratorio, a settembre.

Ha proposto invece un menù di 7 concerti affidati a piccole “bolle” di musicisti la banda sociale musicale, le cui note (dalle percussioni alla junior band passando per le fiabe musicali) riempiranno gli spazi dell’anfiteatro dell’area Cazzaniga, del parco posizionato a sud di Villa Confalonieri e delle frazioni.

Si concretizzerà invece in un pomeriggio a tutta…arte la proposta lanciata da ArteE20: “L’idea è quella di chiedere alla cittadinanza di completare un’installazione artistica, facendo ognuno la propria parte”. L’opera verrà intitolata “Ripresa con arte” e vuole essere una sorta di collage di tanti fogli A 4 dipinti con acquarelli o altro materiale pittorico da chi vorrà partecipare all’evento o si troverà a passeggiare l’11 luglio, nel pomeriggio, in piazza Prinetti. Ogni singolo foglio verrà poi posizionato su un maxi quadro da 1,75m x 2metri dando così origine all’opera artistica collettiva che verrà donata al Comune.