Appuntamento sabato e domenica sul sagrato della chiesa di San Leonardo a Brivio

Il ricavato della vendita dei cocci solidali di Erve verrà devoluto all’associazone di Erve

BRIVIO – I cocci solidali di Erve in tour a Brivio. Appuntamento sabato 25 dalle 14 alle 17.30, e domenica 26 marzo dalle 9 alle 17.30 sul sagrato della chiesa di San Leonardo a Brivio grazie all’iniziativa messa in campo dal gruppo Brivio che dona. I volontari del sodalizio saranno presenti sul sagrato con un banchetto a favore dell’associazione “I cocci solidali di Erve”. Sarà possibile acquistare i rinomati, originali e simpatici cocci realizzati dall’associazione, venduti in tutta l’Italia e anche all’estero.

Il ricavato della vendita verrà interamente devoluto all’associazione di volontariato.