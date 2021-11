I sindaci del Meratese: “Basta disservizi ferroviari. Subito un nuovo ponte per i treni sull’Adda”

I sindaci del Meratese chiedono un incontro con l’assessore Claudia Maria Terzi

Al centro delle richieste i cronici disservizi al servizio e una riflessione sui nuovi ponti sull’Adda

MERATESE – Treni perennemente in ritardo, il “dirottamento” dei diretti a Milano Rogoredo e l’assoluta necessità di realizzare un nuovo ponte ferroviario per “superare” i limiti alla circolazione imposti dal San Michele. Senza dimenticare l’urgenza di affrontare il tema del nuovo ponte viario sull’Adda valutando, così come già richiesto da Paderno, Robbiate e Verderio, soluzioni ad ampio raggio. Sono le ragioni che hanno spinto la Conferenza dei sindaci del Meratese a chiedere a gran voce un incontro con l’assessore Claudia Terzi per capire quali azioni mettere in campo per superare i disservizi affrontati ogni giorno dai pendolari. Un dato su tutti: su 20 giornate esaminate nelle ultime settimane, solo in 3 (pari al 15%) non ci sono state limitazioni o cancellazioni.

Di seguito il comunicato completo.

La Conferenza dei Sindaci del meratese nella riunione del 10.11.2021 ha approfondito le criticità che, ancora oggi, affliggono il sistema ferroviario lombardo ed in particolare le condizioni che giornalmente migliaia di cittadini dei nostri territori devono subire causa le inefficienze del sistema regionale. Si è quindi concordato di chiedere un incontro all’Assessorato di competenza per capire quali sono le azioni da mettere in campo per superare questi disservizi che il rinnovo dei convogli ferroviari, che apprezziamo, purtroppo ha solo in parte attenuato.

Si segnalano alcuni macro-temi che necessitano di un confronto e di una risoluzione nel più breve tempo possibile:

• esprimiamo la nostra preoccupazione per la scelta di spostare dalla stazione di Milano Centrale a quella di Milano Rogoredo il capolinea di 4 treni della tratta Milano-Lecco a percorrenza veloce con fermate ridotte (RegioExpress). Tra l’altro lamentiamo la mancata comunicazione verso i soggetti coinvolti, in particolare i pendolari, in quanto il cambio di destino per il treno 2895 (poi 2855) dovrebbe essere effettuata già fin dal prossimo 01.12.2021, in piena emergenza Covid, peraltro con dati di contagio nuovamente in crescita;

• I treni viaggiano in consolidato ritardo. Basti pensare che dal 13 ottobre al 09 novembre 2021 (dati denunciati dal Comitato Pendolari del Meratese) sono stati effettuate rilevazioni sulla puntualità dei treni del Meratese in 20 giornate su 27. Le linee interessate sono: la Milano – Lecco via Carnate (comprese 2 corse del mattino Carnate – MI PG), la Bergamo – Milano PG via Carnate e tre “direttini”: Colico – Milano C.le del mattino e le due corse della sera da Milano C.le a Lecco. Attraverso il sito “viaggiatreno” sono stati rilevati gli arrivi al capolinea di ben 2108 treni: ebbene, di questi il 31% è arrivato con un ritardo di oltre 5 minuti, oppure è stato limitato o addirittura cancellato! La giornata peggiore è stata il 3 novembre che ha visto il 45% dei treni non puntuali (cioè oltre 5 minuti dall’orario previsto). La giornata migliore (se così si può dire) è stata il 19 ottobre con il 14%. I treni cancellati o limitati sono stati il 4%. Su 20 giornate esaminate, solo in 3 (pari al 15%) non ci sono state limitazioni o cancellazioni;

– i continui ritardi e le cancellazioni (siano esse totali o solo parziali) provocano tra l’altro problemi di sovraffollamento degli stessi convogli, ed in questo periodo, come detto, dove la pandemia sta ricominciando a circolare è quantomai opportuno mantenere condizioni di sicurezza e distanziamento;

• segnaliamo inoltre problemi di sicurezza nelle stazioni dove interventi strutturali da soli non possono certo bastare a mantenere un grado di sicurezza accettabile: è necessario sviluppare ove possibile sinergie anche con le forze di polizia locali, in particolar modo nel periodo invernale;

• in vista delle importanti risorse del PNRR è necessario quanto prima avviare un confronto con i territori e implementare progetti che possano migliorare il servizio ed in particolare occorre proseguire con la soppressione dei passaggi a livello, realizzare la banalizzazione (circolazione dei treni nella stessa direzione su entrambi i binari) della tratta Monza-Lecco con passaggi tra i binari pari dispari, etc… Per il nostro territorio non possiamo perdere l’occasione dei finanziamenti per la rete ferroviaria e vogliamo essere coinvolti nelle scelte da effettuare;

linea è oggetto di frequentissimi ritardi e cancellazioni che hanno ridotto in modo significativo la qualità del trasporto ferroviario. Questo malgrado la tratta abbia subito, con il cambio di orario del dicembre 2020, l’eliminazione del 20% delle corse. • la costruzione di un nuovo ponte di attraversamento ferroviario sul fiume Adda è priorità non più rimandabile: nel quadro dell’attuale organizzazione del trasporto ferroviario, il ponte San Michele è una strozzatura che impedisce lo sviluppo della linea e il miglioramento della qualità del materiale rotabile. Naturalmente l’opera, attraverso un’attenta valutazione di impatto ambientale e paesaggistico, dovrà essere pensata e realizzata per porsi all’altezza del contesto storico e naturale in cui si inserisce. L’impegno verso una mobilità sostenibile, anche su treno, è tra gli obiettivi primari del Piano di Nazionale Ripresa e Resilienza e dovrebbe essere costantemente sostenuto, sviluppato e facilitato. In questo quadro, si impone anche il tema del secondo ponte viario proposto in sostituzione al ponte San Michele, che porterebbe notevoli ricadute sul Meratese e sui territori limitrofi. E’ necessario che vengano coinvolti tutti i Comuni interessati a scavalco tra le tre Provincie di Bergamo, Lecco e Monza-Brianza per individuare soluzioni con una visione ampia, che tengano conto delle necessità di attraversamento dell’Adda, ma salvaguardino i centri abitati potenzialmente più esposti da un insostenibile incremento di traffico di attraversamento sia leggero che pesante.

Consci della complessità della materia, chiederemo un incontro all’Assessore Terzi per

confrontarci al fine di conoscere quali siano i progetti in essere da parte di Regione, RFI e

Trenord per aumentare affidabilità, frequenza e qualità del servizio espletato e per le altre

questioni citate.

Il Sindaco di Robbiate

Daniele Villa

Presidente della Conferenza dei sindaci del meratese

Il Sindaco di Merate

Massimo Panzeri

Il Sindaco di Paderno d’Adda

Gianpaolo Torchio

Il Sindaco di Verderio

Robertino Manega

Il Sindaco di Imbersago

Fabio Vergani

Il Sindaco di Calco

Stefano Motta

Il Sindaco di Brivio

Federico Airoldi

Il Sindaco di Airuno

Alessandro Milani

Il Sindaco di Olgiate Molgora

Giovanni Battista Bernocco

Il sindaco di La Valletta Brianza

Marco Panzeri

Il Sindaco di Santa Maria Hoé

Efrem Brambilla

Il Sindaco di Montevecchia

Ivan Pendeggia

Il Sindaco di Cernusco Lombardone

Gennaro Toto

Il Sindaco di Osnago

Paolo Brivio

Il Sindaco di Lomagna

Cristina Citterio