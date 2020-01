Il gruppo Brivio che dona in aiuto al centro per la vita di Merate

Consegnati vestiti per i bambini e passeggini all’associazione meratese che ha sede a Novate

Gli indumenti e le attrezzature sono state raccolte grazie alla generosità dei briviesi e dei residenti nei comuni limitrofi

BRIVIO – Maxi consegna di vestiti e passeggini per bambini da parte del gruppo “Brivio che dona” all’associazione Centro di aiuto alla vita onlus di Merate. Ieri pomeriggio, venerdì, i volontari del sodalizio briviese hanno infatti consegnato sacchi e scatoloni pieni di vestiti per bambini. Tra gli oggetti consegnati c’erano anche attrezzature, come passeggini, indicate per i più piccoli.

“Siamo orgogliosi che “Brivio che Dona” riesca a essere d’aiuto alle realtà del territorio. Il tutto grazie ai briviesi e agli abitanti dei comuni limitrofi che settimanalmente fanno donazioni dimostrando così grande sensibilità e solidarietà nei confronti dei meno fortunati” commentano soddisfatti i volontari.