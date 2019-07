Imbersago, al via la festa dello sportivo: domenica il trofeo Moratti

IMBERSAGO – Prende il via oggi, venerdì, la festa dello sportivo, tradizionale appuntamento estivo promosso dall’Inter Club Angelo Moratti. A partire dalle 19 al centro polifunzionale sarà attivo il servizio bar con panini, patatine e salamelle. Alle 21 concerto rock di Maurizio Pirovano. Domani, sabato, sarà possibile degustare le specialità anche del servizio ristorante mentre si ballerà il liscio proposto dal duo “Elio & Ester”. Domenica la festa entrerà nel clou con il trofeo Erminia e Angelo Moratti giunto alla 20esima edizione. Le partite inizieranno alle 9 mentre le premiazioni (1° classificato, 2° classificato, miglior giocatore, miglior cannoniere, coppa disciplina e miglior portiere) sono in programma dalle 20.30. Alle 12.30 pranzo dello sportivo mentre alle 19.30 cena per tutti. Infine, dopo le premiazioni del trofeo Moratti, ballo liscio con l’Orchestra “Gian Spada”