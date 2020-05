Imbersago, fase 2: le regole per il mercato e i funerali

Sabato tornano le bancarelle alimentari nel piazzale dietro al Comune

I funerali verranno celebrati all’interno del cimitero con il rito della liturgia della parola alla presenza massima di 15 persone

IMBERSAGO – Torna il mercato settimanale del sabato mentre le esequie funebri verranno celebrate all’interno del cimitero con il rito della liturgia della parola. Sono queste le disposizioni previste dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Vergani in merito alla fase 2 dell’epidemia da covid 19.

L’allentamento delle misure restrittive prevede infatti, così come avvenuto in molti Comuni del lecchese, la ripresa del mercato settimanale che si svolgerà, come di norma, nel piazzale retrostante il Municipio dalle 8 alle 13. Gli ingressi verranno contingentati in modo da assicurare il rispetto delle normative di sicurezza.

Quanto alle celebrazioni delle esequie funebri, in accordo con la Parrocchia dei SS. Marcellino e Pietro, si terranno all’interno del cimitero con il rito della

Liturgia della Parola e potranno prevedere la presenza di un massimo di 15 persone oltre al celebrante. “Le visite al cimitero potranno avvenire esclusivamente attuando il distanziamento tra le persone; è inoltre indispensabile l’utilizzo dei guanti per l’utilizzo di attrezzature quali scale, scope e annaffiatoi” conclude il sindaco.