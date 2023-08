Imbersago, il 2 settembre torna Imberfood, la festa dei mille sapori

Appuntamento il 2 settembre a partire dalle 18 al centro polifunzionale

Imberfood, la festa dei mille sapori, è giunto alla 7^ edizione

IMBERSAGO – Torna anche quest’anno Imberfood, la festa dei mille sapori, giunta la settima edizione. L’appuntamento è per sabato 2 settembre al centro polifunzionale, dove si potrà trovare street food italiano e dal mondo con specialità gustose capaci di fare venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini. Cibo squisito che si potrà mangiare accompagnandolo a birre artigianali, vini pregiati e gin. Per i più piccoli gonfiabili, jumping e truccabimbi. Non mancheranno musica, stand originali, macchine e moto d’epoca. Ingresso libero dalle 18.