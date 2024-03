Imbersago, prende forma il Bistrot inclusivo: in tanti alla cena benefica

Il progetto No Limits Bistrot punta all’attivazione di percorsi professionali riservati a ragazzi con disabilità

Alla cena benefica di venerdì scorso hanno fatto il loro esordio i “camerieri speciali”

IMBERSAGO – Grande partecipazione venerdì 22 marzo alla cena benefica promossa all’Agriturismo Monsereno per sponsorizzare No Limits Bistrot, progetto che prevede l’attivazione di una decina di percorsi professionali riservati a ragazzi con disabilità fisica e/o psichica offrendo loro una crescita personale, professionale proponendo un apprendimento “sul campo” della professione di cameriere/barista sotto la guida di personale esperto.

La serata ha costituito uno step importante per il progetto, cofinanziato dalla Fondazione comunitaria del Lecchese onlus, vedendo all’opera uno staff che includeva camerieri professionisti, volontari e ragazzi con disabilità. Soddisfatti gli stessi ragazzi che hanno raccontato di aver provato “un insieme di gioia e agitazione vedere così tanta gente ma ci siamo divertiti a portare i piatti ai tavoli e vedere le persone contente che sorridevano con noi”.

Monsereno No Limits Onlus di Imbersago ha in attivo anche altre progettualità a favore di persone con disabilità fisiche, psichiche o relazionali e/o con svantaggi familiari, sociali economici, collaborando da diversi anni con il Centro per l’impiego della Provincia di Lecco nell’attivazione di tirocini extracurriculari per dare opportunità lavorative a giovani con disabilità.

Le progettualità realizzate per questi ragazzi includono attività come la coltivazione e la cura dell’orto e del frutteto dalla raccolta alla vendita di prodotti quali confetture, conserve e succhi di frutta nel negozio presente nella sede stessa. Altre occupazioni sono la cura e manutenzione della struttura, del verde, lavori in scuderia e fattoria oltre che in agriturismo fino alla partecipazione ai percorsi di ippoterapia.