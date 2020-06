Imbersago, riapre il 29 il parco giochi: garantita, con una borsa lavoro, la sanificazione

Riapertura in tutta sicurezza per il parco giochi di via Fermi

Tramite la Provincia, il Comune ha attivato una borsa lavoro trovando chi si occuperà ogni giorno della sanificazione del parco giochi

IMBERSAGO – Riaprirà lunedì 29 giugno il parco giochi di via Fermi, nel rispetto delle più recenti disposizioni statali e regionali riguardanti le aree ricreative. Grazie all’attivazione di una borsa lavoro, concessa dalla Provincia, è stato infatti possibile incaricare una persona residente che si occuperà di garantire la pulizia e la sanificazione giornaliera dei giochi utilizzati dai bambini.

L’invito del sindaco Fabio Vergani è comunque quello di rispettare tutte le norme ancora in vigore per il contenimento del coronavirus: “Per accedere al parco giochi è necessario l’utilizzo della mascherina per genitori, accompagnatori e per i bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Faccio appello alla responsabilità individuale degli accompagnatori adulti e dei ragazzi, affinché l’accesso all’area avvenga in modo ordinato esclusivamente negli orari di apertura, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno un metro di separazione tra gli utenti”.

Un invito rivolto anche ai più piccoli e declinato in base alle loro competenze: “Con riferimento a bambini e ragazzi, l’impegno da parte di tutti deve essere quello di promuovere in ogni caso misure igienico-comportamentali adeguate, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza”.