Donazione da parte della ditta Dussmann che si occupa della refezione scolastica per l’Unione dei Comuni della Valletta

Grazie ai quattro tablet per le scuole sarà possibile potenziare gli strumenti con cui effettuare la didattica a distanza

LA VALLETTA – Tablet per aiutare le scuole dell’Unione dei Comuni lombarda della Valletta nel difficile periodo dell’emergenza sanitaria, in cui è necessario, a volte, utilizzare anche la didattica a distanza. Ieri, giovedì 4 febbraio, i referenti della Dussmann Service, azienda responsabile del servizio di ristorazione scolastica per l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta, ha donato quattro nuovi tablet all’istituto comprensivo don Piero Pointinger.

Presenti al momento della consegna, avvenuta a Villa Sacro Cuore, il presidente dell’Unione Efrem Brambilla e l’assessore all’Istruzione Raffaele Cesana, soddisfatti e riconoscenti per la donazione ricevuta.

“Siamo felici di poter aiutare la comunità dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta – afferma Monica Forlani, Responsabile Operativo di Area Dussmann Service – diamo volentieri il nostro contributo in questo momento difficile per i lavoratori e le famiglie, e nel farlo ringraziamo l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta per aver accettato la nostra iniziativa”.

Grazie ai nuovi tablet sarà possibile potenziare gli strumenti tecnologici a disposizione delle classi al fine di poter assicurare il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

La refezione scolastica dell’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta è ripartita in autunno in tutte le scuole, grazie alla grande sinergia tra l’Unione e Dussmann che hanno prontamente garantito il proseguimento del servizio nel rispetto delle normative anti Covid-19. È sempre assicurato infatti il massimo livello di sicurezza, per utenza e lavoratori, attraverso la turnazione degli accessi nei refettori, ampliati con l’utilizzo di aule ad hoc e spazi aggiuntivi a uso esclusivo mensa.