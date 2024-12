Lario Reti Holding inaugura due nuove casette dell’acqua a Robbiate e Sirone

A Robbiate la casetta si trova nel parco di via Oltolini, a Sirone si trova in via Mazzini

L’erogazione dell’acqua sarà possibile solo tramite tessera, acquistabile dagli appositi totem elettronici

ROBBIATE /SIRONE – Nella mattinati di oggi, venerdì 20 dicembre, sono state inaugurate due nuove casette dell’acqua installate da Lario Reti Holding a Robbiate (parco di via Oltolini) e Sirone (via Mazzini). Lario Reti Holding, che si è occupata di acquisto e installazione dell’impianto e si occuperà anche della sua gestione, coprendone interamente i costi anche per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

L’acqua erogata è buona, sicura e controllata; proviene dall’acquedotto comunale ed è sottoposta a rigidi controlli di qualità da parte del Laboratorio di Prova di Lario Reti Holding. All’interno del macchinario l’acqua viene filtrata attraverso carboni attivi per ridurre sapore e odore di cloro ed è disponibile refrigerata e anche gassata.

Le casette, dotate di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da

remoto dell’impianto, erogheranno acqua al costo di euro 0,05 il litro, senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata al totem elettronico posto presso l’atrio del palazzo comunale in Piazza della Repubblica per quanto riguarda Robbiate e posto presso il lavatoio comunale in via Giuseppe Mazzini per quanto riguarda Sirone.

“Siamo molto contenti di aver inaugurato la nuova casetta dell’acqua! – dichiara Emanuele De Capitani, Sindaco di Sirone – Dopo alcuni anni di assenza forzata, in cui nessun operatore privato ha manifestato interesse a mantenere attivo questo servizio a Sirone, grazie alla disponibilità di Lario Reti Holding riusciamo finalmente ad avere una casetta dell’acqua nuova e moderna, nel piazzale del mercato. Auspichiamo che i cittadini possano riprendere rapidamente l’abitudine di recarsi alla casetta per rifornirsi di acqua, che è buona per la salute – costantemente controllata – e per l’ambiente – evitando rifiuti in plastica e la CO2 generata dal trasporto delle bottiglie. Ci auguriamo anche che i bambini della Scuola Primaria presenti oggi all’inaugurazione possano essere ambasciatori della casetta per le loro famiglie, i loro vicini e tutta la comunità sironese. Grazie ancora a

Lario Reti Holding per l’attenzione dimostrata alle esigenze del nostro Comune”.