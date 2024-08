Lomagna, il Comune cerca volontari per il Piedibus

L’appello dell’amministrazione comunale per trovare nuovi volontari

Il servizio Piedibus verrà riattivato dal 13 settembre (il secondo giorno di scuola)

LOMAGNA – Il Piedibus cerca volontari. A lanciare l’appello è l’amministrazione comunale ricordando come il servizio sia entrato in funzione da anni in paese con tre linee (azzurra, verde e arancione), permettendo di accompagnare i bambini da casa a scuola in maniera sicura, rispettando l’ambiente e promuovendo l’interazione comunitaria e l’esplorazione.

Il serpentone colorato del Piedibus ricomincerà il 13 settembre, il giorno dopo il suono della prima campanella di scuola. L’impegno richiesto ai volontari è dalle 07.45 alle 08.15.

Diventare volontario è semplice: basta andare sulla pagina https://www.comune.lomagna.lc.it/…/il-piedibus-cerca… e compilare il modulo da inviare poi via e-mail o pec.

Per maggiori informazioni e adesioni è possibile contattare l’Ufficio Istruzione via e-mail: istruzione@comune.lomagna.lc.it o via telefono: 039 9225114.