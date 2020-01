L’Unione della Valletta sogna un mercato agricolo con prodotti a km zero

Iniziato il percorso per l’istituzione di un mercato agricolo anche nei Comuni dell’Unione

Tra le ipotesi quello di promuovere un mercato a cadenza settimanale alternativamente a Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza

SANTA MARIA HOE’ / VALLETTA – L’obiettivo è promuovere i prodotti locali, fornendo così un’ulteriore vetrina alla produzione agricola del territorio. L’unione dei Comuni della Valletta sta muovendo i primi passi per l’istituzione di un mercato riservato alla vendita diretta da parte degli agricoltori per promuover così i prodotti a chilometro zero.

L’ormai ex comandante della Polizia locale Matteo Bettoni ha predisposto, poco prima del suo trasferimento nella bergamasca, uno studio ipotizzando come poter strutturare la nuova proposta. “Lo ringrazio per l’ottimo lavoro svolto” puntualizza Efrem Brambilla, vice presidente dell’Unione con delega allo Sviluppo attività economiche e turistiche.

Promozione della filiera corta

“I mercati degli agricoltori rappresentano un’esperienza di vendita e di acquisto diretta, con un ruolo attivo del produttore agricolo nel rapporto con i consumatori, un rapporto fatto anche di fiducia, di confronto e scambio di informazioni. Questo tipo di vendita indirizza da un lato le scelte del consumatore verso prodotti locali, freschi e stagionali, dall’altro il produttore verso le richieste di un consumatore sempre più informato e consapevole. Un mercato di questo tipo promuove tra le altre cose la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni e tradizioni agricole locali e promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali. Non solo, ma favorisce, attraverso l’eliminazione dei vari intermediari, il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio e riduce il trasporto delle merci e gli imballaggi, rendendo questa forma di vendita più sostenibile dal punto di vista ambientale”.

Gestione autonoma o tramite associazione di produttori agricoli

Il Comune di Santa Maria Hoè ha già individuato come possibile location piazza Tentorio, dove già si svolge il mercato settimanale. Ancora da capire la frequenza con cui si terrà il mercato che potrebbe tenersi una volta a settimana, alternando Santa Maria Hoè e La Valletta Brianza, nell’area di via San Giorgio collegata a via Rimembranze. “Dobbiamo ancora capire se affidare la gestione a un’associazione di produttori agricoli oppure lasciarlo coordinare dall’amministrazione dell’Unione”. Il mercato potrebbe venire istituito in un primo momento in fase sperimentale sia per verificare l’effettiva partecipazione dei produttori sia l’interesse della cittadinanza.