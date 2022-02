Merate, 90mila euro per un parco giochi nell’area a sud di Villa Confalonieri

L’intervento, varato dalla Giunta, ha già ricevuto il via libera della Soprintendenza

Il parco giochi prima presente a Villa Confalonieri verrà traslato, con nuove attrezzature nell’area verde più a sud

MERATE – 90mila euro per riqualificare l’area verde a sud di Villa Confalonieri, realizzando qui l’area giochi per bambini tolta dal parco della dimora storica meratese (sede del Comune fino a pochi anni fa) durante il radicale intervento di riqualificazione dei giardini (qui l’articolo).

Settimana scorsa la Giunta ha infatti approvato il progetto definitivo esecutivo del valore di poco meno di 100mila euro.

Il progetto, che ha già ricevuto il via libera della Soprintendenza, si prefigge l’obiettivo di di valorizzare l’area riqualificando il percorso pedonale interno e introducendo aree gioco e per lo sport attrezzate. Non solo, verrebbe anche realizzato un adeguato sistema d’illuminazione in modo da mettere il sicurezza il collegamento tra il parco della Villa Confalonieri a nord con l’abitato a sud della città che si affaccia su viale Verdi.

Nella parte erbosa verranno introdotte due aree di nuova realizzazione destinate ad accogliere i giochi per bambini e ragazzi: nel progetto trova spazio anche un’arena in legno per bambini vicino alle ex scuderie del parco. Infine gli elementi di arredo urbano, come le panchine e i tavoli da pic-nic, già presenti, saranno ricollocati in posizione consona.

Nella relazione, firmata dal progettista Davide Maggioni, si precisa che l’amministrazione comunale dovrà provvedere – preliminarmente all’inizio dei lavori – alla completa rimozione del Pinus Pinea n.287Q (compreso l’apparato radicale), caduto a seguito di eventi meteorici nell’autunno 2021 e effettuare tutte le potature previste nelle schede redatte dall’agronomo mentre il il rilievo delle essenze arboree e arbustive è stato redatto dalla società Larix S.r.l. su incarico sempre del Comune. Il nuovo percorso interno al parco sarà realizzato in calcestre stabilizzato con finitura e colore dello stesso tipo usato nel percorso pedonale da poco realizzato all’interno del parco di Villa Confalonieri.

Quanto ai giochi, è prevista la di uno scivolo a due torri con collegamento tipo ponte/parete, una palestra multifunzione a otto attrezzi composta da: sbarra, fune di salita, coppia di anelli ginnici, scaletta in corda e pioli, coppia spalliera svedese, spalliera orizzontale, rete di salita, un’arena per bambini per l’attività didattica all’aperto e la recitazione.

Il progetto propone lungo il nuovo camminamento la posa delle panche metalliche già in dotazione al Comune di Merate e rimosse dal Parco Confalonieri, opportunamente vagliate.

Il cestino porta rifiuti e il cartello informativo saranno ricollocati in prossimità dell’ingresso sud del parco. I due tavoli da pic-nic in legno, già presenti, saranno verniciati in colore verde e ricollocati anch’essi in prossimità dell’angolo sud-ovest dell’area, per godere dell’ombra dei Pinus Pinea di dimensioni maggiori. Il cancello d’ingresso a sud verrà rimontato una volta terminati i lavori di realizzazione del nuovo camminamento.