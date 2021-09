Grande festa ieri, domenica, per il 60esimo di fondazione dell’Ac Pagnano

Con una targa ricordato il fondatore don Franco Resinelli, morto l’anno scorso a 92 anni

MERATE – Una targa per ricordare per sempre don Franco Resinelli, fondatore dell’Ac Pagnano. Grande festa ieri, domenica, per il 60esimo di fondazione dell’associazione calcistica nata all’interno dell’oratorio di Pagnano e voluta fortemente dal sacerdote scomparso lo scorso anno all’età di 92 anni.

La giornata di festeggiamenti si è aperta con la celebrazione, nel campo in terra battuta dell’oratorio, della messa, durante la quale il parroco don Riccardo Sanvito ha sottolineato il grande lavoro aggregativo e comunitario svolto dall’associazione sportiva. Dopodichè, al termine della cerimonia religiosa, spazio al presidente Antonio Ghezzi (in carica dal 2009) che ha ribadito come il gruppo sportivo sia la casa di tutti, riuscendo a svolgere attività e proposte grazie alla collaborazione e alla disponibilità di tanti volontari.

Il sindaco Massimo Panzeri ha invece voluto evidenziare i valori di crescita personale e collettiva insiti nello sport ringraziando chi si dà da fare ogni giorno per la promozione dell’attività sportiva.

Il ricordo è poi andato ai fondatori dell’Ac Pagnano: Franco Villa (presente ieri alla cerimonia, alla guida del sodalizio dal 1972 al 1974 e dal 1987 al 2007), Angelo Ghezzi (primo presidente dal 1961 al 1972), Alfonso Mandelli, Gianni Galbusera, Pietro Bonalumi e Vincenzo Albani (presidente dal 1975 al 1985).