Merate: al via il corso di fotografia con l’Aipa

Sei le lezioni in programma al centro anziani di piazza don Minzoni

Corso base per acquisire le prime tecniche

MERATE – Sono aperte le iscrizioni per la decima edizione del corso di fotografia di primo livello organizzato dall’Aipa Lecco – Merate. L’iniziativa, proposta in collaborazione con il fotografo professionista Fabrizio Foto di Lecco, si prefigge l’obiettivo di far acquisire competenza nei diversi generi fotografici. Al corso possono partecipare i soci in regola con il rinnovo della tessera 2022: ai partecipanti non soci è richiesta l’iscrizione all’A.I.P.A. Per tutti è gradita una libera oblazione.

Le lezioni, sei in totale, ciascuna della durata di due ore, si terrà il martedì dalle 20.30 alle 22.30 al centro diurno per anziani di piazza don Minzoni il 18 e 25 ottobre e l’8, il 15, il 22 e il 29 novembre. Al termine del corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Fabrizio 392 3166297, Celestino 328 8254814 e Antonio 335 350738.