Merate, alla festa di Natale della materna di viale Verdi il grazie per i libri donati

La dirigente scolastica ha voluto ringraziare il Comitato Viale Verdi per l’importante donazione effettuata

La festa della scuola dell’infanzia di viale Verdi si è tenuta ieri mattina, mercoledì, in piazza

MERATE – Festa in piazza ieri, mercoledì, per i piccoli alunni della scuola materna di viale Verdi che, accompagnati dalla insegnanti, hanno raggiunto il centro storico della città per raggiungere la casetta di marzapane e incontrare niente meno che Babbo Natale in persona.

L’occasione è anche servita per ringraziare Giuseppe Papaleo, presidente del Comitato Viale Verdi, gruppo prossimo allo scioglimento a fine anno come annunciato in occasione dell’ultimo pranzo della domenica qualche settimana fa, per la donazione di libri effettuata con il fondo cassa dal sodalizio.

Il direttivo dell’associazione nata per chiedere e sostenere un progetto di riqualificazione dell’importante arteria che attraversa da est a ovest la città (poi diventato realtà) ha infatti stanziato 500 euro per l’acquisto di libri da destinare alla scuola dell’infanzia del viale. Presente al momento di festa anche la dirigente scolastica Giovanna Laura Sala, che ha ringraziato il Comitato Viale Verdi e Giuseppe Papaleo per il prezioso e gradito regalo.