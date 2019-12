Merate, anche Viale Verdi si veste per il Natale: ecco le iniziative

Domenica 8 dicembre all’imbrunire l’attesa accensione dell’albero

Il 15 dicembre debutta l’iniziativa dei Pranzi della domenica promossi al centro anziani in collaborazione con Sineresi

MERATE – Anche in Viale Verdi si respirerà l’aria di Natale. E’ in programma domenica 8 dicembre all’imbrunire, per il quarto anno consecutivo, l’accensione dell’albero di Natale sul Viale che collega fa est a ovest la città. Un appuntamento, quello in programma nell’area verde comunale situata tra i civici 63 e 71) ormai atteso da tutti i residenti nella via (e non solo) che darà ufficialmente il via alle iniziative natalizie messe in campo dal Comitato Viale Verdi. Sarà presente, come di consueto, dalle 16 alle 18.30, Babbo Natale per raccogliere le letterine dei bimbi e i giochi usati che questi doneranno per poi essere distribuiti alle associazioni o enti che ne faranno richiesta (come servizi sociali del Comune, scuola dell’Infanzia e altre associazioni).

A entrare nei dettagli dell’iniziativa è Giuseppe Papaleo, presidente del Comitato: “Come lo scorso anno, l’albero sarà addobbato dai “ragazzi e ragazze” del Centro Diurno Disabili, che hanno preparato anche una stella che sarà presente sugli oltre 30 alberi Ikea che verranno dati in uso agli esercenti del Viale. Gli alberi saranno poi restituiti ad Ikea e, con il buono acquisto ottenuto, il Comitato provvederà ad acquistare mobili o altri beni da donare, quest’anno, al Centro Diurno Disabili. Questo progetto è reso possibile dal contributo di Confcommercio Lecco e di tanti esercenti del Viale a cui verrà espresso sincero ringraziamento su un simpatico addobbo posizionato sugli alberi”. Sarà presente anche la banda sociale Meratese con le musiche dalla piva ed è prevista una lauta merenda per grandi e piccini.

I pranzi della domenica

Le iniziative natalizie non finiscono qui. Grazie alla sinergia nata tra Comitato Viale Verdi e la cooperativa Sineresi, domenica 15 novembre, si terrà il primo appuntamento de “I Pranzi della Domenica”. Si tratta di una nuova iniziativa nata per offrire alla popolazione, in particolare a quella più anziana, la possibilità di gustare un pranzo in compagnia. “L’idea è nata guardando una foto scattata al pranzo di vicinato 2018 in cui erano presenti sette simpatiche nonne, ben contente di partecipare a un momento conviviale – puntualizza sempre Papaleo – . Da qui la proposta di organizzare, ciclicamente, dei pranzi domenicali per replicare quel momento di genuina socialità. Ora, grazie alla disponibilità di Sineresi, che con la sua gestione sta facendo vivere al nostro Centro Sociale una nuova e intensa vita, il progetto ha preso forma (e sostanza)”.

Ecco quindi il primo appuntamento domenica 15 dicembre alle 12.30 al centro sociale anziani: seguiranno il pranzo di Carnevale e altri pranzi in altrettante occasione nel corso dell’anno. Il menu consisterà in un antipasto, un gustosissimo e abbondante primo piatto (cominceremo con le lasagne al forno), la frutta, il dolce con l’aggiunta di vino, acqua, spumante. Il costo verrà coperto mediante la raccolta di un’offerta libera; gli eventuali ricavi di ogni pranzo verranno utilizzati per offrire, almeno una volta all’anno, un pranzo completamente gratuito. Le prenotazioni (necessarie) si raccolgono presso il Centro Sociale Anziani o telefonando al n. 331 2357489, via mail a comitatovialeverdi@gmail.com o al n. 328 4653510 Giuseppe Papaleo.

Concerto degli studenti dell’istituto comprensivo il 21 dicembre

Infine, sabato 21 dicembre alle 16.30 i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Merate concluderanno sotto l’albero il loro giro musicale per portare gli auguri in città. “Non poteva infine mancare un pensiero per i bimbi della Scuola dell’Infanzia di Viale Verdi ai quali, per chiudere il progetto Biblioteca Infanzia Viale Verdi, regaleremo uno zainetto per portare a casa i libri presi in prestito” conclude Papaleo.