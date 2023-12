Merate, Ats precisa: “La sede resta come come front office”

Confermata anche la presenza di un veterinario anche nell’ottica del futuro canile provinciale

Con una nota Ats Brianza interviene in merito alle voci relativa alla chiusura della sede di via San Vincenzo

MERATE – Il presidio Ats di via San Vincenzo non chiude e verrà mantenuto come sportello di front office per il disbrigo di alcune pratiche veterinarie. A intervenire, con alcune precisazioni, sulla questione della ventilata chiusura della sede Ats di Merate, è la stessa agenzia di tutela della salute che puntualizza in merito alle voci circolate nei giorni scorsi e riprese anche dal tavolo della sanità promosso dal Pd.

“In via San Vincenzo sono presenti 4 assistenti sanitarie della struttura Medicina di Comunità, che svolgono esclusivamente attività di back office, quindi senza contatto con il pubblico. Le stesse verranno trasferite presso le sedi principali del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria e continueranno a svolgere la loro attività garantendo il medesimo servizio, si tratta infatti di attività per tutto il territorio delle province di Lecco e Monza e non locale.

Inoltre, alla stessa sede sono assegnati 10 (2 amministrativi e 8 veterinari) operatori del Dipartimento Veterinario che svolgono la maggior parte delle prestazioni sul territorio circostante presso impianti alimentari, allevamenti, grande distribuzione, laboratori.

Infatti l’attività di sanità animale e igiene alimenti viene espletata presso gli allevamenti e la sede di Merate è esclusivamente un appoggio logistico per gli operatori”.

Ats Brianza entra nel merito anche delle prestazioni richieste dal pubblico: “Ad oggi molte di queste vengono già effettuate da remoto anche con utilizzo della posta elettronica, pagamento delle prestazioni tramite Pagopa, per il rimanente si possono quantificare circa 20 accessi di utenti alla settimana, che si recano negli uffici veterinari, per ritiro documenti, quali ad esempio i passaporti per i cani”.

Ed è proprio guardando a questi accessi che Ats ha deciso di mantenere a Merate un presidio di front office per il disbrigo di alcune pratiche veterinarie confermando la presenza di un veterinario per l’aria di igiene urbana anche nell’ottica della futura istituzione del canile sanitario provinciale, prevista proprio a Merate.