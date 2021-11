Merate, attivi gli sportelli Asl nella sede dell’ex Poliambulatorio del Mandic

L’inaugurazione del distretto di Merate è prevista settimana prossima

Dopo la chiusura della sede Asl di Cernusco, gli sportelli sono stati attivati negli spazi dell’ex Poliambulatorio dell’ospedale Mandic

MERATE – Gli sportelli sono già operativi da alcune settimane, ma l’inaugurazione ufficiale avverrà settimana prossima, presumibilmente il 19 novembre. Stiamo parlando della nuova sede del presidio di Merate dell’Asst Lecco, allestita negli spazi degli ex poliambulatorio dell’ospedale Mandic.

Dopo il trasferimento da Cernusco e l’ospitalità temporanea in ospedale in un ufficio situato al piano terra subito dopo il bar, gli sportelli sono stati trasferiti nella sede dell’ex poliambulatorio dove sono in corso gli ultimi interventi di sistemazione dell’edificio dove sono stati già riattivati alcuni servizi.

L’inaugurazione ufficiale, come dicevamo, settimana prossima.