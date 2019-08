Merate, un’auto civetta per la Polizia locale: “Più efficaci i controlli in borghese”

Verranno messe anche della postazioni per l’autovelox mobile in diverse strade della città

Sindaco e comandante della Polizia locale concordi: “I controlli in borghese necessari per contrastare alcuni comportamenti irrispettosi e incivili”

MERATE – E’ già stato acquistato ma entrerà a far parte della dotazione di mezzi del Comune per la fine dell’anno. Stiamo parlando del veicolo civetta con cui gli agenti della Polizia locale effettueranno servizi di pattugliamento e monitoraggio del territorio in borghese. L’obiettivo è quello di riuscire a controllare quei comportamenti, come l’abbandono selvaggio di rifiuti, la mancata raccolta delle deiezioni canine o dei mozziconi di sigaretta, ma anche la guida al cellulare, molto spesso aggirati dai cittadini irrispettosi alla vista delle divise. “Per esperienza personale nel comando precedente a Merate in cui ho prestato servizio posso dire che il contrasto a episodi di questo genere dà maggiori risultati se effettuato in borghese” ha puntualizzato il comandante della Polizia locale Roberto Carbone.

L’operazione decoro

Non è un mistero che il neo sindaco Massimo Panzeri ha fatto dell’operazione decoro uno dei punti cardine della sua amministrazione: “Il nostro obiettivo non è quello di fare cassa. Anzi, vorremmo arrivare a non elevare più sanzioni perché vorrebbe dire che tutti rispettano le regole. Sappiamo però che per giungere a questi traguardi bisogna sensibilizzare e controllare”. Le attività messe in campo dalla Polizia locale andranno proprio in questa direzione anche per ciò che riguarda la posa di postazioni di autovelox mobile. L’amministrazione comunale acquisterà infatti diversi gabbiotti (sul modello di quelli arancioni presenti a Olgiate Molgora) da posizionare in diversi punti della città. L’autovelox verrà posizionato di volta in volta nella via che si intende monitorare e quando sarà in servizio ci sarà sempre una pattuglia cui spetterà il compito di fermare l’automobilista che supera il limite di velocità. “Questa è la conferma che non vogliamo fare cassa, altrimenti avremmo optato per un autovelox fisso e basta. La nostra finalità è innanzitutto preventiva”. In città compariranno anche cartelli stradali per segnalare la velocità di transito e invitare, nel caso, a una maggiore prudenza e al rispetto dei limiti.

I dati sull’attività 2018

Una questione, quella dell’eccesso di velocità, entrata anche nelle statistiche dell’attività operativa di polizia locale nell’anno 2018. Su un totale di circa 2600 violazioni accertate, 38 sono per il superamento dei limiti di velocità, 153 per la mancanza delle cinture e 5 per guida in stato di ebbrezza, infrazione che prevede anche una denuncia penale. Tante anche le violazioni per omessa revisione (67) e circolazione senza assicurazione (40) con 28 fermi amministrazioni e 43 sequestri, arrivati in alcuni casi alla confisca. Il totale delle sanzioni è di 237mila euro con 1400 punti decurtati. A questi si aggiungono i 10mila euro incassati per violazioni sui parcheggi a pagamento, accertate dagli ausiliari della sosta.

2600 violazioni accertate

“Fortunatamente nel 2018 non abbiamo rilevato incidenti mortali” ha aggiunto Carbone, sottolineando che la Polizia locale si è occupata di circa l’80% dei sinistri avvenuti in città. 36 gli incidenti con lesioni, 20 quelli con soli danni per un totale di 43 persone coinvolte e 62 violazioni accertate. Non meno importante l’attività di polizia giudiziaria, con 23 comunicazioni di notizie di reato, tra cui i vandalismi all’area Cazzaniga. Di questi, 13 riguardavano reati edilizi. Il corpo di polizia locale, composto nel 2018 da dieci persone (compreso il comandante) si è occupato anche di polizia amministrativa con 55 violazioni accertate per 14.500 euro di multa. Nel 2019 il numero di dipendenti nel settore è sceso a nove, visto che un agente è in comando per un anno alla Regione Sicilia. Un altro ha fatto anche richiesta di mobilità e dovrebbe lasciare il comando nei prossimi mesi. Per supplire a questa mancanza l’amministrazione comunale ha indetto un bando di mobilità a fine mese.