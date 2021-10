Qualche adesione in più rispetto allo scorso anno quando le domande ammesse erano state 46

Avanzano dei fondi rispetto ai 20mila euro stanziati: “Li investiremo comunque in progetti e iniziative inerenti alla scuola”

MERATE – 53 bonus scuola erogati su 59 domande pervenute agli uffici comunali. Numeri leggermente in salita rispetto allo scorso anno per quanto riguarda l’adesione delle famiglie meratesi al sussidio comunale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (solo la prima classe) per contribuire alle spese delle famiglie in ordine agli acquisti di libri e materiale scolastico, anche di tipo informatico.

Lo scorso anno erano state 46 le domande ammesse mentre quest’anno il totale è salito a 53. “Abbiamo dovuto respingere 6 richieste perché erano prive dei requisiti previsti dal bando” spiega l’assessore al Welfare Franca Maggioni che ha anche dato qualche giorno di tempo in più di perfezionare la domanda a chi non aveva integrato tutti i documenti necessari, tra cui gli scontrini, pari ad almeno 100 euro di spesa, per rendicontare gli acquisti effettuati.

Duecento gli euro che verranno erogati a ciascun richiedente ammesso visto che il numero di domande arrivate, comunque basso rispetto alla pletora dei potenziali beneficiari, ha permesso al Comune di erogare lo stanziamento più alto rispetto ai 160 euro previsti come quota minima.

Complessivamente erano stati infatti messi a bilancio 20mila euro, che non verranno quindi interamente spesi per i bonus scuola. “L’idea è quella di effettuare una variazione al bilancio prevedendo una destinazione “scolastica” anche per la somma restante” puntualizza Maggioni. L’ipotesi è poi quella di valutare se prevedere la stessa impalcatura del bonus anche per il prossimo anno oppure di allargare leggermente il range di aventi diritto aprendo anche a più classi delle scuole superiori, prevedendo il sussidio anche per chi, ad esempio, inizia il triennio e potrebbe quindi essere chiamato ad affrontare maggior spese dovute alla specializzazione.

Risulta invece ancora aperto l’altro bando, quello relativo al bonus sport, riservato ai bambini nati tra il 1° gennaio 2008 e 31 dicembre 2015: per presentare la domanda c’è tempo infatti fino al 2 novembre.