Merate, buoni spesa: ecco beneficiari e modalità di richiesta

Domande da presentare in Comune dal 6 aprile

L’idea è intercettare quelle persone in difficoltà economica a causa dell’emergenza Covid 19

MERATE – Solidarietà alimentare, anche il Comune di Merate ha individuato le modalità operative per assegnare il contributo straordinario messo a disposizione dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Con delibera della Giunta comunale del 31 marzo sono stati individuati infatti gli indirizzi da fornire agli uffici per la gestione delle risorse economiche relative alle misure “una tantum” di solidarietà alimentare.

Come noto, al Comune di Merate sono stati assegnati circa 78mila euro che potranno essere così assegnate ai cittadini fino a esaurimento fondi.

Con una nota pubblicata anche sul sito comunale, l’amministrazione guidata dal sindaco Massimo Panzeri ha chiarito che la tipologia di aiuto potrà consistere in un buono spesa da utilizzare in un negozio convenzionato, in un pacco alimentare realizzato da enti del terzo settore (tipo Caritas) oppure nella fruizione dei pasti a domicilio la ditta concessionaria del servizio di refezione scolastica.

L’amministrazione ha anche indicato valore del buono, destinatari, modalità di richiesta. Ecco lo specchietto completo.

Valore del buono spesa

La misura di sostegno è rivolta ai residenti nel Comune di Merate per le finalità sopra illustrate e il valore del buono corrisposto quale contributo economico straordinario una tantum è pari a:

• Valore del buono per i single: 150,00 euro

• Valore del buono per nuclei con due componenti: 250,00 euro

• Valore del buono per nuclei con tre o più componenti: 350,00 euro

• Presenza di neonati-infanti 0-3: incremento di 150,00 euro (una tantum)

• Casi particolari (ex: allergie, celiachia ecc.) da valutare incremento buono spesa: +50,00 euro.

Beneficiari del buono spesa

Tutti i cittadini che si trovano in condizioni di fragilità economica, causata dall’emergenza COVID-19 e nello specifico con particolare attenzione alle seguenti categorie:

• Soggetti privi di occupazione non destinatari di altro sostegno economico pubblico;

• Soggetti con Reddito di Cittadinanza attualmente sospeso, revocato e decaduto;

• Nuclei familiari numerosi (5+ componenti);

• Nuclei mono-genitoriali;

• Anziani soli con pensione minima o in assenza di pensione;

• Nuclei che a seguito del COVID19 si trovano con conti correnti congelati e/o nella non disponibilità temporanea dei propri beni e/o non possiedono strumenti di pagamento elettronici;

• Nuclei con disabili in situazione di fragilità economica;

• Soggetti in partite Iva e altre categorie non comprese dai dispositivi attualmente in definizione a livello ministeriale;

• Soggetti percettori di altro sostegno economico pubblico purché in comprovate difficoltà economiche, gli stessi potranno eventualmente beneficiare della misura, ma senza priorità, sulla base di attestazione da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali dello stato di necessità.

(In ogni caso per valutare la domanda gli introiti presunti mensili della famiglia, al netto delle spese di mutuo, affitto, utenze, non devono essere superiori ad € 500,00).

Modalità di presentazione delle domande

Nel rispetto dei Decreti Ministeriali emanati quali misure di contrasto e contenimento da diffusione epidemiologica da Covid 19, gli interessati potranno presentare domanda ai sensi del presente avviso, scaricando il modulo allegato.

La domanda compilata in ogni sua parte deve essere inoltrata utilizzando la procedura informatica di invio telematico ai seguenti indirizzi di posta: protocollo@comune.merate.lc.it, comune.merate@halleypec.it

(nel caso di non disponibilità di mezzi telematici contattare il servizio sociale per concordare diverse modalità)

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal 6 aprile 2020 e fino ad esaurimento fondi.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del Comune di Merate ai seguenti recapiti telefonici: 039 5915348, 039 5915342, 039 5915341 e 039 5015388.