Merate, cambio improvviso al Collegio Villoresi: sostituito il preside Stefano Motta

MERATE – Sta suscitando clamore e sconcerto la notizia dell’improvvisa sostituzione del preside Stefano Motta, da quattro anni alla guida della sede meratese del Collegio Villoresi di via monsignor Colombo, con un incarico rinnovato di anno in anno dal precedente rettore don Romano Crippa. Una scelta giunta a Merate come un fulmine a ciel sereno in concomitanza con la chiusura dell’attività didattica dovuta alle festività natalizie dell’istituto, storicamente conosciuto come Dame Inglesi, che comprende scuola materna, primaria e secondaria di primo grado.

La circolare a docenti e famiglie

A comunicarlo sono stati gli stessi vertici del Collegio Villoresi, istituto comprensivo nato a Monza nel 1862, con una lettera firmata dal rettore don Sergio Massironi, inviata a tutti i colleghi docenti e non docenti e a tutte le famiglie. “Gentili tutti, vi informo che con decorrenza da oggi, venerdì 20 dicembre, il professor Danilo Piazza, preside della scuola secondaria di primo grado del Collegio Villoresi di Monza, viene nominato preside per ogni ordine di scuola della sede di Merate. Il Professor Piazza mantiene l’attuale incarico di preside a Monza e sostituisce con pari immediato effetto, il professor Stefano Motta, che viene posto alle dirette dipendenze del Rettorato presso la sede di Monza”.

Il “no comment” di Motta

Una circolare che ha stupito e lasciato con molti punti interrogativi. Tra le famiglie c’è chi la interpreta come una promozione, chi come una rimozione, chi come una premura per un frangente problematico del professor Motta, conosciuto anche al di fuori dell’ambiente scolastico per l’impegno di scrittore e letterato. Raggiunto telefonicamente ci ha rassicurato con una risata sulle sue condizioni di salute: “Sto benissimo”, ha detto. Per il resto ha risposto con un garbato “No comment”. Un silenzio insolito per una persona solita a coltivare l’arte delle parole, tanto da essere chiamato a far parte anche della giuria letteraria del rinomato premio letterario internazionale Manzoni e da ideare il Maggio Manzoniano a Merate. Conoscendolo, questo silenzio ci pare non sia una resa ma una rincorsa.

La motivazione ufficiale del Collegio

Dal canto suo l’istituto scolastico Villoresi ha invece inoltrato anche alla stampa una nota in cui, oltre a comunicare la notizia sostanzialmente negli stessi modi in cui è stata fornita a docenti e genitori, si aggiunge: “Alla base di questo cambiamento c’è l’intento di favorire un pieno coordinamento tra le due sedi, creando un dialogo costante e una sinergia in grado di valorizzare le caratteristiche e le peculiarità di ciascuna di queste all’interno dell’attuale percorso evolutivo che il Collegio sta attraversando”. Parole a cui vengono aggiunge quelle del rettore don Sergio Massironi, subentrato a settembre alla guida del collegio al posto del precedente rettore don Romano Crippa: “Storicamente conosciuto come Istituto Beata Vergine Maria, la sede del Collegio di Merate ha una lunga tradizione di qualità didattica e competenza. L’unione delle presidenze delle due sedi rappresenta un passo importante per la Scuola in un progetto di continua innovazione, con un’accresciuta attenzione al confronto e alla collaborazione” .