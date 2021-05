Aggiornamento Covid: undici nuovi positivi negli ultimi sette giorni. Da inizio pandemia siamo a quasi mille contagi

A balzare all’occhio l’aumento delle quarantene, soprattutto tra i giovanissimi

MERATE – In aumento il numero degli under 20 sottoposti a quarantena. E’ quanto si evince dall’aggiornamento della situazione Covid, diffuso oggi, lunedì 10 maggio, dal sindaco Massimo Panzeri. Rispetto al bollettino precedente, con i dati del 3 maggio, sono 11 le persone risultate positive negli ultimi sette giorni, portando a 997 il numero complessivo di persone contagiate dal virus da inizio pandemia. Di queste, purtroppo, 47 sono morte.

Gli attuali positivi sono invece 39 mentre il numero delle persone sottoposte a sorveglianza attiva è salito a 67: di questi ben 40 sono ragazzi di età inferiore ai 20 anni, riconducibili quindi all’ambiente scolastico, da dove prevalentemente derivano pure i nuovi casi positivi. “Troppo spesso purtroppo si riscontrano ancora comportamenti non consoni, soprattutto riguardo all’utilizzo delle mascherine all’esterno dei plessi scolastici. Il dato generale ci avvicina alla soglia dei 1000 positivi da inizio emergenza” sottolinea il sindaco ricordando come da oggi sono aperte le prenotazioni sulla piattaforma regionale anche per i cittadini tra i 50 e i 59 anni d’età.