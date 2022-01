Merate, donata alla Pro Loco la casetta di Natale

Il bel gesto di generosità di Brico Center Merate che ha donato alla Pro Loco la casetta di Natale

L’associazione ora userà la struttura per altre iniziative di promozione del territorio

MERATE – E’ tempo di regali per la Pro Loco che, in questi giorni, si è vista consegnare la casetta in legno allestita in piazza Prinetti durante le festività natalizie per ospitare niente meno che la casa di Babbo Natale.

I referenti della sede meratese del Brico Center, capitanati da Aureliè Bruno, hanno infatti deciso di lasciare la struttura, da loro allestita e prestata per il periodo natalizio agli organizzatori della rassegna Natale a Merate, nella disponibilità della Pro Loco affinché l’associazione, guidata dalla neo presidente Simona Vitali, la possa usare per svolgere attività di promozione del territorio e gazebo per lanciare le proprie iniziative.

Non è escluso che la casetta, ora smantellata, possa trovare sede in un punto centrale della città rappresentando un’ulteriore vetrina per il sodalizio oltre alla sede di via Roma.