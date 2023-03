Merate, due nuovi distributori sacchi rifiuti in servizio dal 22 marzo

Sono stati posizionati a Sartirana davanti alle scuole e fuori dal Brico Center

Sale così a tre il numero di distributori sacchi rifiuti presenti a Merate

MERATE – Saranno messi in funzione da domani, mercoledì 22 marzo, due nuovi distributori automatici dei sacchi dei rifiuti che andranno così ad integrare l’offerta già presente in città con la posa, avvenuta quasi un anno fa, di un distributore in piazza don Minzoni.

I nuovi apparecchi verranno posizionati a in via Giovanni Paolo I, nella zona del parcheggio delle scuole di Sartirana e in via Bergamo presso il Brico Center.

Per illustrare il funzionamento dei due dispositivi sarà presente personale di Silea: dalle 12 alle 14 in via Giovanni Paolo I e dalle 15 alle 17 in via Bergamo.