Merate e Cernusco Lombardone: conclusi i lavori di potenziamento della rete dell’acquedotto

I lavori sono stati finanziati con oltre 1,5 milioni di euro dal PNRR

Sostituzione e potenziamento delle condotte di distribuzione e la distrettualizzazione della rete di acquedotto

MERATE – Lario Reti Holding ha terminato gli interventi necessari al miglioramento della gestione della rete idrica con la sostituzione e il potenziamento delle condotte di distribuzione e con la distrettualizzazione della rete di acquedotto nei comuni di Merate e Cernusco Lombardone.

Le opere, che avevano preso il via ad inizio 2024, hanno comportato la suddivisone dell’area di lavoro in cinque zone, nelle quali sono stati posati oltre 2 km di tubazione in PEAD (un polimero plastico ad alta densità con forze intermolecolari elevate e maggiore rigidezza) e costruite 13 camerette di manovra per la regolazione delle pressioni di rete.

La sostituzione delle condotte ha interessato soprattutto il comune di Merate, in particolare: via Galilei, via Annunciata, via Santa Caterina, via Statale, via Bellavista, via Cappelletta, via Protasio, via della Molgora (località Cascina Nibbio), via Don Arnaboldi (località San Giorgio), via San Francesco, via Frisia, via Subaglio, viale Cornaggia, via Bianchi, via Mameli, via Baslini, via Astronauti, via Trieste, via De Gasperi, via Turati, via Bergamo. Invece, l’unica zona del comune di Cernusco Lombardone coinvolta è stata via Pensiero.

Tutte le opere sono state realizzate in modo da ostruire il meno possibile la normale circolazione dei veicoli nelle zone interessate e le chiusure dell’acqua sono state programmate per tempo. I cittadini sono stati informati tramite infografiche digitali, volantini cartacei e il servizio di messaggistica istantanea “Avvisami” di Lario Reti Holding.

La registrazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini della Provincia di Lecco, compresi i residenti in condominio e i non intestatari di un contratto. “Avvisami” viene utilizzato anche per notificare chiusure straordinarie dell’acqua in caso di emergenze improvvise. I lavori, dal valore totale di circa 1,5 milioni di euro, sono stati finanziati dai fondi PNRR per la ricerca e la riduzione delle perdite idriche in Provincia di Lecco.