Merate, ecco la rete di negozianti per la spesa a domicilio

Attivata una campagna di solidarietà per contrastare la diffusione del coronavirus

Predisposto anche un numero di telefono per gestire l’emergenza sociale legata al Covid 19

MERATE – Una rete di negozi per garantire la consegna gratuita a domicilio della spesa. Anche i commercianti meratesi hanno deciso di fare squadra mettendosi a disposizione per affrontare l’emergenza coronavirus. Diversi negozianti hanno infatti risposto alla campagna di solidarietà promossa dall’amministrazione comunale e rivolta alle persone che per età o patologie pregresse non possono assolutamente uscire di casa. E’ stato attivato anche un numero whatapp ad hoc per affrontare i risvolti sociali dell’emergenza: 366 9342997

ECCO L’ELENCO