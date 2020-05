Merate, fase 2: restano chiusi i parchi pubblici e la riserva del lago di Sartirana

Panzeri: “La curva epidemiologica ci induce a un cauto ottimismo: sono 70 le persone guarite”

Anche Merate riparte: oggi hanno ripreso molte attività commerciali. Restano chiusi i parchi pubblici e l’area lago di Sartirana per evitare assembramenti

MERATE – Bar, ristoranti e negozi sono tornati aperti, mentre restano chiusi i parchi pubblici e la riserva naturale del lago di Sartirana, data l’impossibilità di garantire che non si creino assembramenti. Anche Merate riparte da oggi, lunedì 18 maggio, data in cui è entrata nel vivo la cosiddetta fase 2 dell’emergenza epidemiologica da coronavirus.

Questa mattina per augurare a tutti gli esercenti una buona ripresa delle attività lavorativa il sindaco Massimo Panzeri insieme al suo vice Giuseppe Procopio hanno effettuato un piccolo tour della città distribuendo più di 5mila mascherine ai negozianti. Gli Uffici comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 25 maggio, ma sono raggiungibili telefonicamente e via mail. “Da oggi è anche riaperta la biblioteca civica, limitatamente al servizio di ritiro e consegna dei libri in prestito”.

70 guariti

Il sindaco ha anche aggiornato sui dati del contagio: 182 i casi totali di positività, di questi 22 sono i cittadini che purtroppo hanno perso la vita a causa del covid 19 mentre 70 sono guariti e sono risultati così negativi al tampone. 23 invece le persone sottoposte a sorveglianza attiva.

“Fortunatamente stiamo riscontrando una significativa inversione della curva epidemiologica, che consente un cauto ottimismo – commenta Panzeri -. Da oggi riprendono molte attività, avvicinandoci quindi ad un graduale ritorno alla normalità come ribadito dall’ordinanza regionale 547 del 17 maggio. Riaprono ristoranti, pub, bar e con loro anche negozi di vendita al dettaglio, parrucchieri ed estetisti. E’ stata differita invece al 31 maggio la riapertura di palestre, centri sportivi e piscine. E’ consentita l’attività motoria e sportiva svolta individualmente all’aria aperta”.

Mercato solo alimentare

Come spiegato anche dal vice sindaco Giuseppe Procopio, il tradizionale mercato settimanale sarà ancora, per questa settimana, riservato solo ed esclusivamente agli operatori alimentari, data l’impossibilità di garantire il distanziamento tra le bancarelle per via della particolare conformazione del centro storico cittadino, all’interno del quale si dislocano abitualmente le oltre 140 bancarelle del mercato del martedì.

Restano chiusi i parchi

Restano chiusi i parchi, parchi giochi e alla Riserva Naturale del Lago di Sartirana proprio per l’impossibilità di garantire che non si creino all’interno degli assembramenti, ancora vietati dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri.

“A tutti i cittadini ricordo le principali raccomandazioni di evitare assembramenti, dotarsi di dispositivi di protezione, lavarsi frequentemente le mani e verificare quotidianamente la temperatura corporea prima di uscire da casa”.