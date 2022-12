Merate, festa di Natale in piazza per i bimbi della materna di viale Verdi

Ieri la partecipata e riuscita iniziativa promossa dalla scuola materna di viale Verdi

I bambini sono passati di negozio in negozio ritirando gli addobbi per l’albero di Natale posto in centro e impreziosito con i messaggi di auguri scritti in diverse lingue del mondo

MERATE – Hanno festeggiato il Natale in piazza passando, di negozio in negozio, per ritirare l’addobbo natalizio con cui colorare e dare vita all’albero allestito nel centro storico. Sono stati i bambini della scuola dell’infanzia di viale Verdi i protagonisti indiscussi della grande festa di Natale andata in scena ieri, martedì, al calar del sole.

Accompagnati da insegnanti, genitori, nonni, fratelli e sorelle i piccoli alunni del plesso di viale Verdi, muniti dell’inconfondibile cappello rosso da Babbo Natale, hanno percorso le vie del centro, bussando di porta in porta alle attività commerciali di via Manzoni, piazza Prinetti e via Baslini per ritirare l’addobbo di Natale precedentemente portato in loco e realizzato a scuola con le insegnanti.

Con questo poi, si sono diretti al centro della piazza provvedendo a dare vita a un albero, personalizzato e impreziosito ulteriormente con i messaggi di auguri scritti in tutte le lingue parlate dalle famiglie dei bambini iscritti alla scuola materna.

Un inno alla fratellanza e alla condivisione che ha reso ancora più magica la festa natalizia a cui hanno preso parte anche le assessore Fiorenza Albani (Cultura) e Franca Maggioni, la referente del plesso Carmen Aloisio e il collaboratore vicario del dirigente scolastico Dorotea Perego.