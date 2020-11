Merate, fumata bianca per la nuova palestra delle scuole medie: affidati i lavori

Affidati i lavori per la costruzione della nuova palestra delle scuole medie Manzoni

L’intervento prevede un costo di poco più di un milione di euro

MERATE – Sarà la ditta Bonacina di Galbiate a realizzare la nuova palestra delle scuole medie Manzoni. Si è infatti conclusa finalmente con una fumata bianca la lunga procedura relativa all’affidamento dei lavori di costruzione della nuova palestra a servizio dell’istituto comprensivo con sede in via Manzoni.

Dopo un primo bando finito con la rinuncia della ditta vincitrice (e il successivo contenzioso con il Comune), erano infatti seguiti diversi tentativi di assegnazione dell’incarico andati però a vuoto. L’ultima strada imboccata dall’amministrazione Panzeri, ovvero quella di indire una procedura negoziata su invito, si è rivelata quella giusta.

Delle sei operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato e accreditati sulla piattaforma della Regione Lombardia due hanno presentato l’offerta presentando un ribasso sull’importo dei lavori a base d’asta fissato in 1.186.201 euro di cui 1.146.201 euro per opere a base d’asta e 40mila euro per oneri della sicurezza non suscettibili di ribasso. Tra le due proposte, è stata scelta quella che prevedeva uno sconto più alto pari a poco pi del 6%.