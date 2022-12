Merate: gli alpini in Duomo a Milano, con il sindaco, per la messa di Natale

La funzione religiosa è stata celebrata questa mattina, domenica, in Duomo da monsignor Brugnaro

Una quarantina gli alpini meratesi presenti tra cui anche il sindaco Panzeri

MERATE – C’era anche il sindaco di Merate Massimo Panzeri con il gonfalone della città questa mattina, domenica, a Milano per partecipare alla messa di Natale celebrata in Duomo in onore di tutti gli alpini “andati avanti”.

Alpino a sua volta, Panzeri si è infatti unito alla quarantina di penne nere meratesi che non hanno voluto mancare all’evento, una vera tradizione per gli alpini. La funzione religiosa di questa mattina, celebrata da monsignor Francesco Brugnaro, vescovo emerito di San Severino Marche, chiude ufficialmente il ciclo di manifestazioni per il 150° di fondazione del Corpo degli Alpini. Fino al 18 dicembre resterà inoltre allestita in una tensostruttura allestita nel cortile d’onore di Palazzo Reale la mostra storica dedicata agli Alpini.