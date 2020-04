Merate, gli auguri di Pasqua del sacrestano con le note di “Rinascerò, rinascerai”

Il video messaggio del sacrestano della parrocchia di Sant’Ambrogio Franco Crippa

“E’ una Pasqua decisamente insolita, ma non per questo meno autentica”

MERATE – Gli auguri di Buona Pasqua in musica con un assaggio di brani musicali in cui spicca anche “Rinascerò, rinascerai”, l’inno composto da Robi Facchinetti per la città di Bergamo, ferita come nessun’altra dalla pandemia da covid 19. Appassionato di musica e in particolar modo dei Pooh, Franco Crippa, sacrestano della parrocchia Sant’Ambrogio di Merate, ha voluto realizzare un breve video per portare i propri auguri di Pasqua a più famiglie possibili.

“Stiamo vivendo sicuramente una Pasqua particolare, ma per tutti la Pasqua è un segno di rinascita e di speranza ed è questo quindi il senso che ci deve porare a celebrare questa festa”. Tre i brani proposti nel medley. “Il primo pezzettino è una canzone dei Pooh del 1978 chiamata nella versione iniziale Alleluja. Il secondo propone qualche nota del volo di Haziel, il nostro angelo custode. Il terzo infine è il brano di Robi Facchinetti composto per la città di Bergamo. Perché, music is life and life is emotion”.