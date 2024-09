Merate, il nuovo prevosto don Mauro Malighetti incontra il Consiglio comunale

Domenica 22 è previsto l’ingresso ufficiale del nuovo prevosto don Mauro Malighetti

Ricco il calendario di incontri per il sacerdote che ha raccolto il testimone di don Luigi Peraboni

MERATE – La comunità della parrocchia di Sant’Ambrogio si accinge ad accogliere in grande stile il nuovo prevosto don Mauro Malighetti. 61 anni, ordinato sacerdote nel 1988, in arrivo dalla comunità pastorale Santa Caterina a Besana in Brianza, don Mauro ha iniziato a girare per le vie della città allacciando i primi rapporti.

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì, è stato invitato in Municipio per conoscere non solo il sindaco Mattia Salvioni, ma tutti i consiglieri comunali che lo hanno accolto con sorrisi carichi di fiducia. Giovedì toccherà agli adolescenti confrontarsi con il nuovo sacerdote, menter venerdì sarà lui a celebrare la messa di San Maurizio con gli alpini nella chiesa di Sartirana. Sabato invece l’ex chiesa di Santa Marta ospiterà, sabato 21 settembre, il momento di preghiera con i volontari della Caritas parrocchiale con la presentazione delle attività e dell’emporio della solidarietà. Domenica invece appuntamento con l’ingresso ufficiale con il corteo da piazza degli Eroi alle 15.30 e, a seguire, la celebrazione eucaristica in chiesa parrocchiale con l’apericena in oratorio.

Il benvenuto al previsto verrò data anche al cineteatro con l’evento speciale all’interno della rassegna LunEssai: alle 15 e alle 21 è prevista la proiezione del film “L’equilibrio”, provocazioni sulla figura del prete con la presentazione a cura di don Davide Milani, ormai ex prevosto di Lecco e attuale referente del Pontificio Dicastero per la cultura e l’educazione.

Il tour di presentazione di don Mauro continuerà martedì 24 settembre con la messa alla Rsa Villa Dei Cedri, giovedì 26 con l’incontro al Collegio Villoresi con il rettore don Paolo Fumagalli e la presidente mentre lunedì 30 settembre tappa a Brugarolo per conoscere, attraverso il presidente don Emilio Colombo e i dirigenti, la realtà del consultorio familiare Fondazione don Silvano Caccia.

Mercoledì 2 ottobre, in occasione della ricorrenza dei Santi Angeli Custodi, preghiera, benedizione e pranzo alla scuola dell’infanzia don Angelo Perego. Infine, due incontri co nele frazioni con l’incontro con la comunità di Sartirana sabato 12 ottobre e con quella di Pagnano sabato 26 ottobre.