Merate, il sindaco illustra la Fase 2 e risponde alle FAQ (VIDEO)

Riaprono cimiteri e sentieri ma restano chiusi i parchi e la riserva di Sartirana

Intervistato dal figlio, il sindaco ha risposto ad alcune domande frequenti relative alla cosiddetta Fase 2

MERATE – Riaprono i cimiteri della città e si potrà anche tornare a camminare sui sentieri. E il martedì torneranno le bancarelle in città seppur limitatamente a quelle alimentari. Non apriranno invece i parchi pubblici e non sarà possibile accedere alla riserva del lago di Sartirana. Sono queste le decisioni prese dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Panzeri in merito all’imminente Fase 2 in partenza da lunedì 4 maggio.

Già pubblicata l’ordinanza in merito alla riorganizzazione del mercato cittadino mentre verrà pubblicata probabilmente domani, sabato, quella relativa alla riapertura del cimitero e dei sentieri e alla chiusura dei parchi e della zona a lago. Questo pomeriggio, con una diretta pubblicata sulla pagina Facebook della maggioranza, il sindaco, incalzato dalle domande poste dal figlio e dalle persone in diretta, ha anche risposto a una serie di domande frequenti sulla fase 2. Doverosa la precisazione che queste leggi sono difficili da interpretare “anche per noi sindaci, che abbiamo chiesto un’interpretazione anche da parte del prefetto Michele Formiglio”. Il sindaco ha aggiunto: “Ricevo numerose richieste di chiarimento da parte dei cittadini e per cui voglio provare a rispondere”.

Ecco alcune delle Faq a cui ha risposto nel video Panzeri.