Merate, in distribuzione la lettera “contestata” del Comitato Viale Verdi

Il testo, redatto dal Comitato Viale Verdi, è finito l’altro giorno al centro del dibattito consiliare

Il portavoce Papaleo: “Non abbiamo fatto niente di diverso da quanto fatto in questi quattro anni”

MERATE – E’ in corso di distribuzione in questi giorni la lettera scritta dal Comitato Viale Verdi per fare il punto della situazione sui lavori di riqualificazione di viale Verdi. Oggetto di discussione durante l’ultimo consiglio comunale, la lettera è stata infatti sventolata in aula dal capogruppo di Cambia Merate Aldo Castelli pronto a chiedere conto al sindaco della veridicità di quanto pubblicato. “Ci saremmo aspettati che il sindaco aggiornasse anche il consiglio su questi lavori, così come annunciato in precedenza quando ci era stato anche anticipato che sarebbe stato convocata una commissione ad hoc sull’argomento – ha puntualizzato il consigliere di minoranza – . Così non è stato e ci siamo trovati questa lettera senza nulla sapere di ufficiale”.

In Consiglio era così seguito un lungo dibattito, di cui abbiamo già dato conto in un precedente articolo (CLICCA QUI). Dal canto suo il portavoce del comitato Viale Verdi Giuseppe Papaleo ha deciso di continuare per la sua… strada senza dar retta alle polemiche. “Il tempo dirà se la lettera contiene verità o falsità – puntualizza -. Da parte sua il Comitato non ha fatto niente di diverso da quanto fatto durante tutti questi anni informando puntualmente i propri iscritti sullo stato di avanzamento delle proposte portate avanti. E’ proprio con una lettera inviata ai residenti che ci eravamo presentati alla città nel novembre 2015 riuscendo a riempire la sala civica di persone. Nulla di diverso quindi anche stavolta”. In particolar modo nella lettera si dà conto dell’incontro avuto con il sindaco Massimo Panzeri. “In un incontro cordiale a seguito del quale abbiamo ottenuto diverse rassicurazioni. Innanzitutto l’Amministrazione considera il progetto di Riqualificazione un’opera prioritaria e conta di chiudere l’iter progettuale e burocratico/amministrativo, con la conseguente gara d’appalto entro l’anno”.

Quanto al progetto in sé, l’elaborato definitivo, consegnato dall’Ufficio Tecnico della Provincia a dicembre, è oggetto di una revisione per: modificare l’assetto della rotonda cosiddetta “del Ceppo” per permettere un più facile ingresso sul Viale, creare un’area cuscinetto nella zona Scuola Materna-Asilo Nido per permettere l’ingresso e l’uscita dei bimbi in tutta sicurezza nell’ambito di una zona pedonale e non nell’adiacente parcheggio, rivedere alcune aree di sosta per non penalizzare le attività produttive del Vicinato, adottare materiali (asfalti, arredi e impianti di illuminazione) di ultima generazione e altamente tecnologici con l’intento di realizzare un’opera avanti di dieci anni”. Modifiche su cui il Comitato Viale Verdi si è detto sostanzialmente d’accordo proponendo l’installazione, nell’area Scuola Materna-Asilo Nido, di un City Tree; ovvero di un panello contenente al suo interno dei filtri vegetali capaci di abbattere, in un raggio di 50-100 metri, gli inquinanti presenti nell’aria, con un effetto equiparabile a quello di 275 alberi veri”.