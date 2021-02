Ultimo giorno di servizio oggi, lunedì 1° febbraio, per Aurelio Fumagalli, dopo 31 anni di servizio

Il saluto di tutti i colleghi della caserma di via degli Alpini a Merate: “Pompieri si resta per sempre”

MERATE – Un grazie immenso per 31 anni di servizio, svolto con impegno e dedizione, all’interno del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Merate. E’ quanto hanno tributato con un video, ricco di fotografie, messaggi e testimonianze, i colleghi di Aurelio Fumagalli, vigile del Fuoco volontario della caserma di via degli Alpini che oggi, lunedì 1° febbraio, svolgerà per l’ultimo giorno servizio con la divisa da pompiere. Fumagalli, per tutti semplicemente Auri o Fuma, ha infatti raggiunto il limite di età massimo entro il quale bisogna andare in congedo.

VigiVigiliigili



“Grazie per questi 31 anni insieme, ne abbiamo viste di tutti i colori e tu eri sempre presente e con il tuo contributo siamo sempre arrivati alla meta!!Grazie di cuore per tutto il tempo che ci hai dedicato con amore e dedizione, hai lasciato una parte di te in tutti noi!” il messaggio postato sulla pagina Facebook di Vigili del Fuoco di Merate. A salutarlo anche il capo distaccamento Leonardo Bonanomi che, rivolgendosi direttamente a Fumagalli, ha rimarcato di aver imparato molto dalla sua esperienza e capacità.

“Hai il tuo carattere e sei un testone, ma hai sempre dato l’anima nel tuo lavoro e di questo ti siamo tutti grati”. Una gratitudine espressa anche dall’ex capo distaccamento Pierangelo Castelli, congedato dai suoi ragazzi poco più di un anno fa: “Sono stati 30 anni intensi. Di cose ne abbiamo fatte tante. Ora concludi l’attività operativa, ma pompieri lo si è nel cuore e lo si rimane per sempre. Viva i pompieri di Merate”.

Un coro unanime di ringraziamenti a cui si sono uniti anche i familiari di Aurelio, tra cui il figlio don Riccardo, da poco sacerdote.