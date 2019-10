Merate: inaugurata la piazza, resta ancora un miraggio l’accesso da via Pascoli

Panzeri: “Faremo un nuovo tentativo per la cessione bonaria, altrimenti procederemo all’esproprio”

Il progetto di riqualificazione dello spazio dietro al Municipio resta incompleto senza il completamento di questo nuovo imbocco

MERATE – Sarebbe un altro accesso alla piazza Libertà, inaugurata solo pochi giorni fa. Ma per ora è bloccato con un bel nastro arancione proprio all’altezza dell’innesto con la via. Stiamo parlando del camminamento, già pavimentato, che dalla nuova piazza dietro il Municipio porta a via Pascoli. La strada di accesso è bloccata perché la trattativa tra Comune e privati per la cessione dell’area si è arenata tempo fa. Tanto che, nel frattempo, i lavori di realizzazione della piazza si sono conclusi, il nuovo salotto urbano è stato realizzato e la questione è rimasta sospesa.

Ad oggi a Piazza Libertà si accede solamente o da piazza Eroi o da viale Cornaggia, dove è stato realizzato un analogo camminamento. “Cercheremo un’ultima mediazione con i privati.

Dopodichè, se non sarà possibile procedere con una cessione bonaria, passeremo all’esproprio” fa sapere il sindaco Massimo Panzeri, precisando che a oggi il complessivo progetto di riqualificazione dell’area dietro il Comune è incompleto. “Completare anche questo camminamento è fondamentale per permettere anche a tutti quelli che abitano nella parte alta del centro di raggiungere in tutta comodità la piazza”.