Merate, lavori alla foce del lago di Sartirana: arriva la paratia tecnologica

Verrà sostituita l’attuale paratia manuale con una che potrà essere azionata anche da remoto

L’assessore Tamandi: “Con il telecontrollo sarà possibile collegare la paratia ai nuovi pozzi in modo da gestire in maniera ottimale l’afflusso e il deflusso dell’acqua”

MERATE – Addio vecchia paratia manuale. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di messa in sicurezza e sistemazione della foce del lago di Sartirana, dove è situata anche la paratia che regola il deflusso dell’acqua presente nel bacino lacustre meratese.

L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, rientra nel novero delle progettualità varate nell’ottica di preservare e tutelare la riserva naturale meratese, un gioiellino che ha mostrato, soprattutto, negli ultimi anni sempre più fragilità.

I cartelli, i new jersey arancioni e soprattutto la ruspa posizionati all’ingresso dell’area naturale fanno già intuire al visitatore l’area su cui si sta concentrando questa tranche di interventi: “Abbiamo approfittato del fatto di dover cambiare la vecchia e manuale paratia con una più moderna e tecnologica, azionabile con il telecontrollo per effettuare una serie di sistemazioni anche alla zona di ingresso e al muretto sovrastante – spiega l’assessore all’Ambiente Fabio Tamandi -. Il percorso era un po’ sconnesso e quindi abbiamo deciso di metterlo ulteriormente in sicurezza”.

Il grosso dei lavori riguarderà la sostituzione della paratia con una che non solo sarà azionabile anche da remoto, ma sarà anche collegata con i pozzi di approvvigionamento dell’acqua creati intorno al lago di Sartirana in modo da creare una rete virtuosa e soprattutto efficiente tra l’acqua in afflusso e quella in deflusso dal bacino lacustre.