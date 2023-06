Merate: merenda di fine anno alla materna di viale Verdi

La festa si è tenuta mercoledì scorso alla scuola materna di viale Verdi

Le mamme hanno voluto ringraziare le maestre per il prezioso lavoro svolto durante l’anno

MERATE – Entusiasmo e partecipazione mercoledì scorso alla merenda di fine anno promossa alla scuola materna di viale Verdi.

Una giornata davvero speciale, ricca di momenti di condivisione, come testimoniano le mamme, volendo ringraziare di cuore le maestre che hanno lavorato con impegno e amore durante tutto l’anno. “Grazie per la vostra dedizione e passione – hanno scritto -. Siete state delle guide preziose per i nostri figli, aiutandoli a crescere e imparare ogni giorno. I fiori e i regali che abbiamo donato sono solo un piccolo segno della nostra gratitudine, ma rappresentano il nostro sincero apprezzamento per tutto ciò che avete fatto”.

Non solo. “I piccoli erano felici dei regali che hanno ricevuto. Vedere i loro sorrisi radiosi e sentire la loro allegria mentre giocavano insieme è stato meraviglioso. Ci fa capire quanto siano preziosi i nostri figli e quanto sia importante essere presenti come genitori”.