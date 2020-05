Merate, movida in città, il sindaco: “Nuove restrizioni se ci sarà bisogno”

Panzeri: “Devo purtroppo rilevare che nel weekend si sono registrati alcuni comportamenti irresponsabili e incivili”

Da domani riaprono alcuni parchi pubblici. Restano chiuse le aree gioco per i bambini e la riserva del lago di Sartirana

MERATE – “Comprendo la voglia di libertà di tutti, ma dobbiamo continuare a mantenere un comportamento responsabile per non vanificare gli sforzi compiuti finora”. Anche il primo cittadino Massimo Panzeri si è unito al coro di sindaci che, dopo la movida registrata nel fine settimana, ha voluto invitare i cittadini a una maggiore prudenza, annunciando di essere pronti a intervenire con nuove restrizioni, qualora ce ne fosse bisogno.

Complice il bel tempo e la fine del lockdown, moltissimi cittadini, di ogni età, si sono riversati in piazza e nelle vie della città sabato e domenica.

“Abbiamo registrato un significativo e per certi versi anche eccessivo affollamento dei luoghi pubblici. Capisco la voglia di riacquistare le libertà e le abitudini precluse dall’emergenza sanitaria, ma non possiamo vanificare gli sforzi compiuti”.

I dati, inviati dalla Prefettura in Comune, inducono infatti a un cauto ottimismo. Tra i 188 cittadini positivi al covid 19, vanno registrati infatti 72 guariti, mentre le persone sottoposte a sorveglianza attiva sono 28.

L’appello ai giovani

“Mi rivolgo in particolare ai giovani, che dopo tanto tempo trascorso a casa comprensibilmente desiderano riacquistare spazi e socialità; devono però continuare a comportarsi responsabilmente. Dobbiamo stare attenti più che mai: tornare indietro sarebbe deleterio per tutti. Devo purtroppo rilevare alcuni comportamenti irresponsabili e incivili, sia nei confronti delle persone, che dei luoghi pubblici avvenuti nel fine settimana. Siamo pertanto pronti ad intervenire anche con nuove restrizioni, per evitare che i sacrifici compiuti vengano vanificati. Le Forze dell’Ordine sono state invitate a monitorare assiduamente i luoghi di aggregazione in particolare e ad applicare con maggiore rigidità le sanzioni per le violazioni accertate”.

Riaprono alcuni parchi cittadini

Da domani, martedì 26 maggio, sarà in vigore la nuova ordinanza (CLICCA QUI) che prevede la riapertura di alcuni parchi pubblici. Riapriranno il parco del Belgioioso ad esclusione dell’area giochi situata da parte alla Coop, il parco delle Piramidi, il parco delle Rimembranze, il Parco di Villa Confalonieri ad esclusione delle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dedicate al progetto sociale “Parco aperto a Merate”. Confermata la chiusura dei restanti parchi e giardini pubblici così come restano chiuse le aree attrezzate per il gioco dei bambini. Confermata altresì la chiusura della Riserva del Lago di Sartirana.

Ampliato orario di apertura della discarica

Per risolvere il problema delle code registrato negli ultimi giorni alla discarica, è stato ampliato l’orario di apertura al pubblico dell’isola ecologica, anticipando l’apertura alle 14.30 nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì. “Riprenderemo da questa settimana la distribuzione gratuita dei sacchi per la raccolta dei rifiuti nei giorni di mercoledì (zona A) e venerdì (Zona B), dalle 10 alle 13 , presso l’ingresso comunale.

Anche per questa settimana, il mercato del martedì sarà ancora riservato solo ed esclusivamente agli operatori alimentari, data l’impossibilità di riuscire a assicurare il controllo delle entrate e delle uscite a tutti i varchi di cui è composto il mercato quando è aperto a tutte le 140 bancarelle. Gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico fino al 31 maggio, ma sono raggiungibili telefonicamente e via mail.