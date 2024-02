Merate, oltre 450 chili di rifiuti raccolti a Pagnano con Plastic Free

Prima giornata ecologica svolta in collaborazione con l’associazione Plastic Free

Volontari al lavoro lungo una scarpata in via Ceppo e in un’area di via Del Calendone al confine con Olgiate

MERATE – Oltre 450 chili di rifiuti raccolti in una mattinata. E’ il “bottino” della prima giornata ecologica promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione Plastic Free, sodalizio che ha recentemente sottoscritto anche un protocollo d’intesa con il Parco del Curone per la promozione di iniziative di pulizia e sensibilizzazione ambientale.

Diverse le persone che si sono date appuntamento quest’oggi, domenica, al parcheggio davanti alla scuola primaria di Pagnano, armati di tanta buona volontà e pazienza per ripulire da cartacce e rifiuti di ogni genere un’area in via Del Calendone al confine con Olgiate e una scarpata di via Ceppo, entrambe trasformate, per via dell’inciviltà di molti, in una sorta di discarica a cielo aperto.

Silea, la società pubblica che si occupa del ciclo integrato dei rifiuti nella Provincia di Lecco, si è occupata di fornire sacchetti, guanti e pinze con cui raccogliere i rifiuti, poi accatastati sul furgone del Comune.

Tra i presenti, oltre all’assessore all’Ecologia Fabio Tamandi, anche il candidato sindaco della lista civica ViviAmo Merate Mattia Salvioni che proprio ieri si è presentato ufficialmente alla cittadinanza con un gazebo in piazza Prinetti.