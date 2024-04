Merate, premio sportivo dell’anno: candidature entro il 19 aprile

Il riconoscimento è destinato ad atleti, allenatori e dirigenti meratesi o tesserati di società della città

Premio sportivo dell’anno 2023: le segnalazioni vanno inviate entro il 19 aprile

MERATE – C’è tempo fino al 19 aprile per segnalare in Comune la candidatura per il premio sportivo dell’anno 2023, il riconoscimento istituito dall’amministrazione comunale volto a riconoscere l’impegno di atleti, tecnici e dirigenti meratesi o tesserati per società e associazioni sportive meratesi, che nel corso dell’anno 2023 si siano particolarmente distinti per l’attività agonistica svolta ed i risultati raggiunti.

Lo scorso anno il premio dello sportivo dell’anno era stato attribuito a Riccardo Mulazzani, atleta della società Reiwa Karate-do del maestro Manuela Pancaro con menzioni riservate a Rachele Varisco campionessa dell’Asd Rhythmics Gym e a Sara Bonfanti, pagnanese balzata agli onori delle cronache per aver percorso in solitaria il Sentiero Italia del Cai, dalle Alpi fino alla Sardegna.

Per presentare la propria segnalazione è necessario utilizzare il modulo pubblicato sul sito internet comunale http://www.comune.merate.lc.it e a trasmetterlo all’indirizzo mail: protocollo@comune.merate.lc.it