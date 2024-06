Merate, pronto il campo da mini golf al parchetto del centro anziani

Il campo da mini golf è stato realizzato al posto del vecchio e ormai abbandonato bocciodromo

Panzeri: “Una nuova attrazione per i bambini che può diventare anche un ponte intergenerazionale con i frequentatori del centro anziani”

MERATE – Da campo da bocce, ormai abbandonato da anni e in pessime condizioni, a campetto per il gioco da mini golf con tanto di erbetta sintetica. Si sono conclusi in questi giorni i lavori di riqualificazione dell’area, situata all’interno del parchetto limitrofo al centro anziani, una volta utilizzata per il gioco delle bocce.

“Da tempo il campo era inutilizzato tanto che la pavimentazione si era anche rovinata in più punti – puntualizza il sindaco Massimo Panzeri -. Ho così effettuato un piccolo sondaggio tra le persone che frequentano il centro anziani chiedendo se c’era ancora dell’interesse per il bocciodromo”.

Ottenuta una risposta negativa in tal senso, l’amministrazione comunale ha così deciso di investire 20mila euro per dotare il parco giochi, molto frequentato dalle famiglie, con una nuova attrazione. “Abbiamo pensato al mini golf per ampliare e variare un po’ l’offerta. Pensiamo che il mini golf possa rappresentare anche un’attività tale da avvicinare grandi e piccini, costruendo un ponte intergenerazionale tra i bambini che giocano al parchetto e i nonni che frequentano il centro anziani”.

Le attrezzature per poter giocare verranno lasciate alla cooperativa che gestisce la struttura di piazza don Minzoni in modo da poter essere prese in cura e utilizzate al meglio, evitando spiacevoli episodi.