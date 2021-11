Merate, riaperta e sistemata via Pascoli. E Panzeri “vince”… il caffè

Da oggi, giovedì, sarà possibile accedere a piazza Libertà anche da via Pascoli

La realizzazione del progetto era stata oggetto di una scommessa tra il sindaco e il capogruppo di minoranza

MERATE – Aveva scommesso un caffè con Aldo Castelli, capogruppo della minoranza, che sarebbe riuscito a chiudere la vicenda ultradecennale di via Pascoli, collegandola a Piazza Libertà e rifacendo il manto stradale, prima della fine del mandato. E così è stato, tanto che questa mattina, dopo la breve cerimonia di inaugurazione dell’apertura della “breccia” di via Pascoli il sindaco Massimo Panzeri ha potuto sorseggiare un bel caffè in piazza offerto proprio dal capogruppo di Cambia Merate.

“E’ un piccolo intervento dal grande respiro a livello di fruibilità del centro e di mobilità dolce con cui inoltre chiudiamo definitivamente il progetto di riqualificazione dell’area dietro il Municipio dove è sorta piazza Libertà” le sue parole con cui ha voluto ringraziare in particolar modo l’ufficio tecnico, presente con la responsabile Ramona Lazzaroni e l’architetto Silvia Sala.

125mila gli euro messi a bilancio per questo lavoro, di cui una quota (indicativamente tra i 20 e 30mila euro verrà finanziato attraverso il bando per il distretto del commercio), con cui è stato possibile aprire finalmente il collegamento tra la nuova piazza e via Pascoli, perfezionando così l’uscita (oltre ai collegamenti con piazza degli Eroi e viale Cornaggia) anche su questo lato della città.

Ben 88 le raccomandante inviate ai proprietari per l’acquisizione del piccolo pezzo di terreno dove è stato realizzata la rampa e la scalinata di accesso alla piazza, impreziosita dalla presenza delle aiuole e da una rastrelliera per la posa delle bici.

Non solo, ma l’occasione è anche servita per intervenire sull’asfaltatura della via, famosa anche fuori dalle mura cittadine per la presenza di molte buche e avvallamenti. Oltre al nuovo manto stradale, sono state ridisegnate anche le strisce dei parcheggi.

Presenti per l’occasione anche il titolare della ditta Locatelli che ha eseguito, in tempi record, i lavori e l’architetto Gualtiero Oberti, del team di progettisti che ha disegnato il volto di Piazza Libertà. “Siamo contenti anche noi perché la nostra progettualità ha trovato compimento. Devo personalmente complimentarmi per questo cantiere, gestito bene, in tempi brevi e con materiali perfetti”.