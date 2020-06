Merate, riaprono le aree gioco e la riserva del lago di Sartirana

Praticamente stabili i dati sulla diffusione del contagio da coronavirus

Il sindaco Panzeri invita a mantenere comunque un atteggiamento prudente

MERATE – Riaprono le aree giochi per i bambini e anche la riserva del lago di Sartirana. Sono queste le novità più salienti dell’ordinanza firmata oggi, lunedì 15 giugno, dal sindaco Massimo Panzeri che ha anche aggiornato la cittadinanza sui numeri dell’emergenza epidemiologica da covid 19 in atto. Il numero di persone positive al tampone è cresciuto di un’unità rispetto all’ultimo bollettino portando a 199 il numero complessivo di meratesi risultati contagiati dal coronavirus. Aumentano le persone che si sono negativizzate per un saldo netto di cittadini attualmente positivi pari a 70. In calo anche i meratesi sottoposti a sorveglianza attiva. Invariato il numero dei decessi accertati per covid, pari a 25.

Il sindaco invita comunque alla prudenza e al rispetto delle principali raccomandazioni come evitare forme di assembramento, dotarsi di dispositivi di protezione, lavarsi

frequentemente le mani e verificare quotidianamente la temperatura corporea

prima di uscire.

Da oggi, lunedì, vengono riaperte le aree gioco all’interno dei parchetti, che verranno regolarmente sanificate e viene di nuovo consentito l’accesso alla Riserva del Lago di Sartirana. Aperti anche parchi e giardini pubblici, ad eccezione di quello di Villa Confalonieri, che è destinato a progetti didattici e che sarà aperto al pubblico solo nel fine settimana.

Riaprono anche gli uffici comunali anche se si consiglia l’accesso previo appuntamento, onde evitare eccessivi affollamenti all’interno.